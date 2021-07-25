Abdullah Çam, yeniden Halkbank'ta

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, eski oyuncusu Abdullah Çam'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Çam, yeniden Halkbank'ta
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25 Temmuz 2021 15:51
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, eski oyuncusu smaçör Abdullah Çam'ı transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon kadro yapılandırmaları kapsamında, 24 yaşında ve 2,02 metre boyundaki oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

Halkbank kariyerine bir yıl ara verdikten sonra yuvaya dönmesiyle ilgili Abdullah Çam şunları kaydetti:

"Altyapılarında oynadığım, A takıma yükseldiğim, bana milli takım kapısını açan Halkbank'a geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Genç, dinamik ve tecrübeli bir takımız. Hedeflerimize adım adım ilerleyeceğimiz güzel ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Küresel salgın koşullarında bizi destekleriyle yalnız bırakmayacağına inandığım voleybolseverlere yeni sezonda nitelikli bir voleybol şöleni sunacağımıza inanıyorum. Tüm değerli rakiplerimize, hakem camiasına, voleybol emekçisi salon görevlilerine hayırlı bir sezon diliyorum."


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