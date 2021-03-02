Abdullah Avcı'yı forvet hattı vurdu

Trabzonspor'da Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken yenilgiyi hazırlayan en önemli etken, forvet hattının etkisizliği oldu. Bordo-mavili takımda göreve geldiği ilk günden itibaren önce defans hattını düzelten ardından da sezona kötü başlayan Ekuban-Djaniny-Nwakaeme üçlüsünü toparlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın devre arasında Bakasetas'ın da gelişiyle forvet hattında eli güçlenmişti. Ancak Fenerbahçe maçında planlar istenildiği gibi gitmedi.



Gol yollarının en etkin isimleri olan Djaniny, Ekuban, Bakasetas ve Nwakaeme bu kez performansları ile sınıfta kaldı. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Bakasetas, sadece bir kez rakip kaleye şut denerken bunda isabet sağlayamadı. Djaniny ise attığı iki şutta kaleyi tutturamadı. En büyük hayal kırıklığı ise Ekuban da yaşandı. Avcı'nın gelişiyle eski kimliğine bürünen tecrübeli futbolcu 75 dakika sahada kalıp sadece 29 kez topla buluşurken hücum adına hiçbir varlık gösteremedi.



Bu dört futbolcunun arasında vasatı aşan tek isim Nwakaeme oldu. Maçta 90 dakika sahada kalan bordo-mavili oyuncu 6 kez rakip kaleyi denerken bir şutta isabet sağladı. Zaten bu vuruş da Karadeniz ekibinin tek isabetli şutu oldu.



Bordo-mavili takımda hem Uğurcan Çakır, hem de defans, maç boyunca başarılı bir performans ortaya koyarken, forvet hattı suskun ve durgun kalınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.



2021 yılındaki ilk mağlubiyet



Abdullah Avcı yönetiminde başarılı bir çizgi yakalayan Trabzonspor, 2021 yılındaki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmaya kadar bu yıl oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Karadeniz ekibinin bu sezon aldığı 6 yenilginin de İstanbul takımları karşısında olması dikkat çekti.



