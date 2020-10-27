Abdullah Avcı'nın yardımcısı Ümraniyespor'da

Abdullah Avcı'nın teknik ekibindeki Recep Uçar, Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe getirildi.

Haber; AA
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Abdullah Avcı'nın yardımcısı Ümraniyespor'da
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27 Ekim 2020 22:58
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirilmiştir. Hocamız ve ekibine 'hoş geldiniz' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.



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