Abdullah Avcı'nın yardımcısı Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirilmiştir. Hocamız ve ekibine 'hoş geldiniz' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirilmiştir. Hocamız ve ekibine 'hoş geldiniz' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.