Abdullah Avcı'nın takıma inancı tam; '36 puan hayal değil'

Süper Lig'de pazar günü Erzurum deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor. Son 3 maçın 2'sini kaybetse de hala zirve şansı bulunan Bordo-Mavililer, kalan haftalarda hata yapmak istemiyor.Fırtına kalan 12 maçını da kazanıp, rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı zirve inancını gösterdi.Başarılı hoca, "Kalan 12 maçı da kazanabiliriz. Bunu başaracak gücümüz var, hayal değil. Yeter ki gerçek performansımızı sahaya yansıtalım" dedi. Avcı üst üste oynayacakları Erzurum ve Ankaragücü maçlarının çok kritik olduğunu ifade etti.Erzurum maçı öncesi keyifleri kaçıran bir sakatlık yaşandı. Orta sahadaki kilit isimlerden Berat Özdemir iki gündür idmanlara katılmadı. Kas ağrıları olan genç yıldız Erzurumspor maçında riske edilmeyecek.