Abdullah Avcı'nın sürpriz Hosseini kararı

Son 4 haftada 8 puan yitiren Trabzonspor, Ankaragücü'nü devirip yeniden ayağa kalkmak istiyor... Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde kalan 11 maçta maksimum puanı hedeflerken, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Erzurum beraberliğinin ardından, "Oyun ve oyuncu üzerinden gelecek sezonu kafamda düşünüyorum" diyen Avcı, ilk kez sert yüzünü gösterdi. Alanya ve Erzurum maçlarındaki puan kayıpları sonrası yeni sezona yönelik hazırlıklara başladıklarını ifade eden Avcı, oyuncularının performansına göre kafasındaki kadroyu şekillendirecek.



Hosseini 'kalsın' dedi



"Kalan maçlardaki görüntünüz gelecek sezonu için belirleyici olacak" sözleriyle öğrencilerine mesaj yollayan Abdullah hoca, öncelikle kiralık isimler ve sözleşmesi biteceklerle ilgili karar verecek. Afobe, Baker ve Marlon kiralık. Hosseini ile Kamil Ahmet'in mukaveleleri bitiyor. 5 isim arasında Avcı'nın net şekilde kalmasını istediği oyuncunun Hosseini olduğu öğrenildi. Ancak İranlı oyuncunun menaceri Alirez Peykan teklifin kendilerini mutlu etmediğini bildirdi. Peykan temaslara devam etseler de Yunan ekibi AEK ile de görüşmeleri sürdürdüklerini söyleyerek olası ayrılığın kapısını araladı. 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan sol bek Marlon, performansına göre kaderini belirleyecek.



Farklı taktikler deneyecek



Bu 5 ismin yanı sıra sezon sonu itibarıyla Nwakaeme, Ekuban, Yusuf Sarı, Edgar, Abdülkadir Ömür gibi yıldızların da 1'er yıllık sözleşmeleri kalıyor. Takımın iskeletini ciddi oranda korumak isteyen Abdullah Avcı, her şeye rağmen kalan 11 maçta oyuncularından yeni sezona dair ışık vermelerini bekliyor. "Bizimle beraber aynı hedefe yürümek isteyenler, sahada bunu göstersin" diyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde farklı formasyonlar üzerinden ilerleyip, yeni sezona dair denemeler yapacak.



