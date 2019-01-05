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Abdullah Avcı'nın istediği Galatasaraylı!

Portekizli Manuel da Costa, Slaven Bilic'in takımı Al İttihad'e transfer olunca Başakşehir gözünü Galatasaraylı isimlere dikti

Kaynak: Takvim
Abdullah Avcı'nın istediği Galatasaraylı!
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05 Ocak 2019 11:37
Portekizli Manuel da Costa, Slaven Bilic'in takımı Al İttihad'e transfer olunca Başakşehir gözünü Galatasaraylı yıldızı dikti.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Maicon'u çok beğendiği ve Brezilyalı yıldızın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali üzerine bu transferin mutlaka bitirilmesini istediği ifade edildi.

Başakşehir, Maicon olmadığı taktirde Serdar Aziz'le de ilgileniyor. Serdar ile ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş ve Fenerbahçede var.

Maicon Pereira Roque bu sezon Galatasaray'da 20 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asist yaptı

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