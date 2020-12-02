Abdullah Avcı'nın İngiliz anahtarı Baker

Atan ve tutanın ne kadar önemli olduğunu son iki maçta gösteren Trabzonspor'da teknik ekipten duran top yetkilendirmesi geldi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın İngiliz anahtarı Baker
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02 Aralık 2020 08:57
Çiçeği burnunda teknik adam Abdullah Avcı, Ankaragücü maçında kullandığı frikiği ağlara gönderen ve galibiyeti getiren Lewis Baker'e güvenini gösterdi.

Bundan sonra kazanılan frikikleri İngiliz oyuncu kullanacak. Baker ayrıca idman sonrasında ekstra özel olarak duran top çalışacak.

'Yardımlaşacaksınız'

Sivas maçı öncesinde yapılan çift kale idman maçında da frikik golleriyle dikkat çeken Baker'ın formda olması yüzleri güldürdü. Bu arada teknik ekip idmanlarda yine garanti paslara ağırlık verdi.

Savunma konusunda ciddi mesafe alan bordo-mavililerde Abdullah Avcı bireysellikten ziyade takım oyununa ağırlık veriyor. Defansın da hücumun da birlikte yapılmasını ve her bölgede yardımlaşmanın üst seviyeye çıkarılmasını istiyor.




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