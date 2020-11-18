1.5 milyon Euro bedelle Leicester City'den kadroya katılan ancak şu ana kadar beklentilerin altında kalan Fousseni Diabate, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın radarında...



Hücumda hızı ve dinamizmiyle fark yaratan Malili kanatla, başarılı teknik adam özel bir görüşme yapacak. Tecrübeli hoca, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Sivas'ta iyi bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcuyu kazanmaya çalışacak.



Malili oyuncu, Trabzonspor formasıyla 4 maçta 102 dakika süre aldı ancak skora etki edemedi.



