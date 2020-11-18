Abdullah Avcı'nın hedefi Fousseni Diabate

Abdullah Avcı, Leicester'dan transfer edilen Fousseni Diabate'yi kazanmak için büyük emek sarf ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın hedefi Fousseni Diabate
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18 Kasım 2020 10:42
1.5 milyon Euro bedelle Leicester City'den kadroya katılan ancak şu ana kadar beklentilerin altında kalan Fousseni Diabate, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın radarında...

Hücumda hızı ve dinamizmiyle fark yaratan Malili kanatla, başarılı teknik adam özel bir görüşme yapacak. Tecrübeli hoca, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Sivas'ta iyi bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcuyu kazanmaya çalışacak.

Malili oyuncu, Trabzonspor formasıyla 4 maçta 102 dakika süre aldı ancak skora etki edemedi.



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