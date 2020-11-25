Abdullah Avcı'nın hedefi Diabate

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Vitor Hugo'dan sonra bu sezonki en pahalı transfer olan Fousseni Diabate'yi kazanmaya çalışacak.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Abdullah Avcı'nın hedefi Diabate
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2020 13:44
1.5 milyon Euro bedelle Leicester City'den kadroya katılan ve Hugo'dan (3.4) sonra Fırtına'nın bu sezonki en pahalı transferi olan Fousseni Diabate, Abdullah Avcı'nın radarında.

Malili oyuncuyu yetersiz gören ve Erzurum mücadelesinde kadroya dahi almayan tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncuyu kazanmaya çalışacak. Avcı, hızı ve dinamizmiyle hücumda fark yaratacağını düşündüğü 25 yaşındaki oyuncudan en kısa sürede kendisini toparlamasını istedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için