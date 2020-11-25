1.5 milyon Euro bedelle Leicester City'den kadroya katılan ve Hugo'dan (3.4) sonra Fırtına'nın bu sezonki en pahalı transferi olan Fousseni Diabate, Abdullah Avcı'nın radarında.



Malili oyuncuyu yetersiz gören ve Erzurum mücadelesinde kadroya dahi almayan tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncuyu kazanmaya çalışacak. Avcı, hızı ve dinamizmiyle hücumda fark yaratacağını düşündüğü 25 yaşındaki oyuncudan en kısa sürede kendisini toparlamasını istedi.



