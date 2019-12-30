Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Birliği maçı sonrası Atiba ie ilgili sorulan sorulara "Atiba antrenörlüğü düşünüyor. Benim bununla ilgili bir projem var. Kendi antrenörünü yetiştirmekle alakalı" ifadelerini kullanmıştı. Avcı'nın projesinin detayları ortaya çıktı.Deneyimli çalıştırıcı ve ekibi, takımın içinde gelecekte antrenör olmak isteyen isimlere şimdiden saha içi ve dışında antrenörlük konusunda detaylı eğitimler verecek. Eğitimlere Avcı da katılacak. Böylece antrenör olmayı düşünen Siyah-Beyazlı futbolcular, kariyerleri bitmeden detaylı bir eğitim alma fırsatı bulacak.