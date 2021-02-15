Abdullah Avcı'nın esprisi; 'Puan tablosuna sonra bakarsınız'

Trabzonspor'un başında aldığı 12 galibiyetin 10'u tek farklı skorlarla gelen Abdullah Avcı, G.Antep'i de 1-0'la geçerken futbolculara jest yapmayı unutmadı. Maçtan önce sabah 11.30'a antrenman koyduğunu açıklayan Avcı, karşılaşmanın kazanılmasıyla bu idmanı iptal edip, takımın iznini 2 güne çıkardı



Tecrübeli hoca, soyunma odasında futbolcularını esprili bir şekilde kutladı: "Sizinle gurur duyuyorum. Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Ama şu an puan tablosuna bakmayın, ona sonra bakarsınız."



KASKET 1 SAATTE SATILDI



Özel üretilen Abdullah Avcı imzalı kasket, kulüp sitesinden 1 saat içinde 61 bin TL'ye satıldı. Kasketi Malatya deplasmanı masraflarını karşılayan Seyfettin Selim aldı.



