Abdullah Avcı'nın esprisi; "Puan tablosuna sonra bakarsınız"

Trabzonspor, Gaziantep'i de 1-0'la geçerken, Abdullah Avcı ise futbolculara jest yapmayı unutmadı.

Haber; Sabah
Abone Ol
Abdullah Avcı'nın esprisi; 'Puan tablosuna sonra bakarsınız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2021 09:09
Trabzonspor'un başında aldığı 12 galibiyetin 10'u tek farklı skorlarla gelen Abdullah Avcı, G.Antep'i de 1-0'la geçerken futbolculara jest yapmayı unutmadı. Maçtan önce sabah 11.30'a antrenman koyduğunu açıklayan Avcı, karşılaşmanın kazanılmasıyla bu idmanı iptal edip, takımın iznini 2 güne çıkardı

Tecrübeli hoca, soyunma odasında futbolcularını esprili bir şekilde kutladı: "Sizinle gurur duyuyorum. Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Ama şu an puan tablosuna bakmayın, ona sonra bakarsınız."

KASKET 1 SAATTE SATILDI

Özel üretilen Abdullah Avcı imzalı kasket, kulüp sitesinden 1 saat içinde 61 bin TL'ye satıldı. Kasketi Malatya deplasmanı masraflarını karşılayan Seyfettin Selim aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için