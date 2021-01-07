Abdullah Avcı'nın büyük isteği: Enzo Perez!

Trabzonspor, orta sahada 'Arjantinli geleneğini' sürdürmek istiyor. Colman ve Sosa sonrası Perez için baskı var.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın büyük isteği: Enzo Perez!
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07 Ocak 2021 09:30
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı takımdaki eksikleri gördükten sonra transferde önceliğin orta sahaya verilmesini istemişti.

Usta hocanın arzusu doğrultusunda Berat Özdemir ile anlaşma sağlanırken, yılların eskitemediği Enzo Perez için de temaslar sürüyor. Fırtına, Gustavo Colman ve Jose Sosa'dan sonra orta sahasında Arjantinli yıldız geleneğini 34 yaşındaki futbolcuyla sürdürmeyi planlıyor.

Trabzonspor, River Plate forması giyen başarılı futbolcuya 1.5 yıllık kontrat önerdi. 1 milyon euro'luk da garandi ücret belirledi. Trabzonspor'un bu transferde ciddi mesafe kat ettiği ve büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Küçük pürüzler kaldı.

Perez'in de kariyerinin sonuna yaklaşmışken Avrupa futbolunda bir kez daha meydan okumaya hazır olduğu vurgulandı. 



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