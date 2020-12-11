Abdullah Avcı'nın Abdülkadir Ömür için planı var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'le ilgili açıklama yaptı.



Abdullah Avcı antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.



Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya, "Abdülkadir Ömür gerçekten çok yetenekli, onun performansını yukarı çekmeliyiz. Özel program ile bunu yapabiliriz" yanıtını verdi.



Bordo-mavili takımın önemli isimlerinden Abdülkadir Ömer, bu sezon 11 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



