Abdullah Avcı'dan sorunlara jet çözüm

Teknik Direktör Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor karşısında 11. maçına çıkarken bütün soruları çözmesi büyük alkış aldı. Göreve geldiği ilk günden itibaren savunma uyarısı yapan tecrübeli çalıştırıcı öncelikle bu sıkıntıyı bitirdi. Süper Lig'in ilk 8 haftasında kalesinde tam 15 gol gören ve istediği sonuçları alamayan Karadeniz ekibi daha sonraki 11 maçta sadece 7 gol yedi.Takımı 17. sırada ve 8 puanda deviralan Avcı'nın Trabzonspor'u sadece Galatasaray'a kaybederken puanını 30'a çıkardı ve 7.'lige kadar tırmandı. Zirvenin maç fazlasıyla 8 puan gerisinde bulunan bordo-mavililerde oynanan futbol da göze hoş gelmeye başladı.Abdullah Avcı, savunmanın ardından yaşanan gol sorununa da çare oldu. Sörloth'un gidişiyle forvet hattında büyük bir darbe yiyen Trabzonspor'da tecrübeli çalıştırıcı elindeki isimleri en iyi şekilde kullandı. Ekuban yeni hocasıyla eski günlerine geri döndü ve 5 kez rakip ağları havalandırdı.Takım halinde hücum etme prensibi ile sahaya çıkan bordo-mavililer birçok oyuncusundan skor katkısı da almaya başladı. Özellikle Konyaspor maçı bunun net bir göstergesi olurken Karadeniz ekibi bu sezon üçüncü kez rakip ağları üç kez havalandırdı.