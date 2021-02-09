Abdullah Avcı'dan sonra kasa da doldu

Sezon Eddie Newton ile başlayan ve çıkılan 7 maçta 4 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor, İhsan Derelioğlu ile çıkılan Alanyaspor maçının ardından Abdullah Avcı'ya göreve getirmiş ve yeni bir başlangıç yapmıştı.



Avcı'nın göreve gelmesiyle 17. sıradan 4. sıraya kadar yükselen Trabzonspor bu çıkışını sürdürüyor.



KASA DA DOLUYOR



Haber61'in haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ligde çıkılan 15 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde edildi. Bu sonuçlar bordo mavililere prim geliri olarak da geri döndü.



2.25 Milyon TL olan galibiyet primini Avcı döneminde 11 kez kasasına koyan Trabzonspor 1.2 Milyon TL olan beraberlik primini de 3 kez kazandı. Ayrıca İhsan Derelioğlu'nun çıktığı Alanyaspor maçında alınan beraberlikle de 1.2 Milyon TL beraberlik primi hak edildi. Böylelikle Newton döneminde yalnızca 4,65 Milyon TL kazanan Trabzonspor Avcı döneminde ise 28,35 Milyon TL prim elde etti. Trabzonspor Süper Lig'de şu ana kadar toplamda 34,2 Milyon TL prim kazandı.



