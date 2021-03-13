Abdullah Avcı'dan öğrencilerine şut emri

Trabzonspor'da Erzurumspor maçı öncesinde hücum yönleri güçlü olan Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Bakasetas gibi oyunculara kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söylendi.

Abone Ol
Abdullah Avcı'dan öğrencilerine şut emri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2021 14:01
Ligde son 3 maçta 6 puan kaybeden Trabzonspor'da Erzurum maçı öncesi galibiyet yemini edildi.

Bordo-mavililer kazanıp yeniden çıkışa geçmek isterken Abdullah Avcı, özellikle hücum yönleri güçlü olan Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Bakasetas gibi oyunculara kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söyledi.

Antrenmanlarda da bu yönde çalışmalar yapıldığı belirlendi.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.