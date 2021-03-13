Abdullah Avcı'dan öğrencilerine şut emri

Ligde son 3 maçta 6 puan kaybeden Trabzonspor'da Erzurum maçı öncesi galibiyet yemini edildi.
Bordo-mavililer kazanıp yeniden çıkışa geçmek isterken Abdullah Avcı, özellikle hücum yönleri güçlü olan Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Bakasetas gibi oyunculara kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söyledi.
Antrenmanlarda da bu yönde çalışmalar yapıldığı belirlendi.
Bordo-mavililer kazanıp yeniden çıkışa geçmek isterken Abdullah Avcı, özellikle hücum yönleri güçlü olan Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Bakasetas gibi oyunculara kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söyledi.
Antrenmanlarda da bu yönde çalışmalar yapıldığı belirlendi.