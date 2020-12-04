Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyarette bulundu.
Teknik Direktör Avcı, kendisinin de futbolculuk ve antrenörlük yaptığı dönemlerden anılarını tazelerken, "Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu'ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900'lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor" dedi.
Teknik Direktör Avcı, kendisinin de futbolculuk ve antrenörlük yaptığı dönemlerden anılarını tazelerken, "Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu'ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900'lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor" dedi.