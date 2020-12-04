Abdullah Avcı'dan müze ziyareti: "Köklü bir kulüp"

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı'dan müze ziyareti: 'Köklü bir kulüp'
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04 Aralık 2020 16:40
Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Teknik Direktör Avcı, kendisinin de futbolculuk ve antrenörlük yaptığı dönemlerden anılarını tazelerken, "Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu'ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900'lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor" dedi.





 



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