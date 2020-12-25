Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı motivasyonu

Trabzonspor'un başında ilk büyük karşılaşmasına çıkacak olan Abdullah Avcı, Galatasaray'ı yenerek çıkışı sürdürme hedefinde.

Haber; Türkiye
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Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı motivasyonu
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25 Aralık 2020 11:11
Kupaya erkenden havlu attıktan sonra ligde Rize ve Hatay galibiyetleriyle kendine gelen Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı da yenerek çıkışını sürdürmeyi istiyor. Bu karşılaşma Teknik Direktör Abdullah Avcı için de başka bir anlam taşıyor. Başakşehir'in başındayken şampiyonluk yolunda Galatasaray'la oynanan karşılaşmada Fatih Terim ile tartışan Avcı, Beşiktaş'a geçtikten sonra da Dolmabahçe'de yüzüne bakmamıştı.

SADECE 7 PUAN 

Oyuncularıyla bir toplantı yapan Avcı "Zirveden sadece 7 puan uzaktayız. Her takım puan kaybı yaşıyor. Kazanmaya devam edersek yakında kendimizi tam da yarışın ortasında bulacağız. Her geçen gün daha iyi oynuyoruz. G.Saray'ı da yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bordo-mavililerde karantina süresi bugün dolacak olan Abdülkadir'in maç kadrosunda olup olmayacağı test sonucuna göre belli olacak. 


 
 


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