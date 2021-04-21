Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı mesajı

BU sezon oynadığı 5 derbi maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor sadece İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı iki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan

Fırtına, sahasında kaybettiği

Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup

etmişti.

Trabzonspor ilk maçta yenildiği Galatasaray'ı da İstanbul'da devirerek

bu alandaki

şanssızlığını kırmak istiyor.



EKSTRA PRİM YOK



Trabzonspor Yönetim Kurulu, Galatasaray maçında futbolculara ekstra prim vermeyecek. Daha önce zaman zaman bu maçlarda yüksek primler veren yönetimin, bu konuda standart bir uygulama yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularına bugün çıkacakları Galatasaray maçının güçlerini gösterip, kalitelerini ispatlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.Dev maç için yapılan idmanlarda oyuncularına ligde kritik bir eşikten geçtiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir" diye konuştu.Abdullah Avcı,diyerek oyuncularını maça hazırladı.Bordo-mavililerde cezalı Yusuf Sarı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve hazır olmayan Trondsen forma giyemeyecek.