Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularına bugün çıkacakları Galatasaray maçının güçlerini gösterip, kalitelerini ispatlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Dev maç için yapılan idmanlarda oyuncularına ligde kritik bir eşikten geçtiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir" diye konuştu.
"DAHA ÖNCE YAPMIŞTIK"
Abdullah Avcı, "Daha önce birçok maçta bunu sahaya yansıtmıştık. Galatasaray karşısında da sizden bunu bekliyorum" diyerek oyuncularını maça hazırladı.
Bordo-mavililerde cezalı Yusuf Sarı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve hazır olmayan Trondsen forma giyemeyecek.
FIRTINA RÖVANŞ İÇİN SAHADA
BU sezon oynadığı 5 derbi maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor sadece İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı iki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Fırtına, sahasında kaybettiği Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmişti. Trabzonspor ilk maçta yenildiği Galatasaray'ı da İstanbul'da devirerek bu alandaki şanssızlığını kırmak istiyor.
EKSTRA PRİM YOK
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Galatasaray maçında futbolculara ekstra prim vermeyecek. Daha önce zaman zaman bu maçlarda yüksek primler veren yönetimin, bu konuda standart bir uygulama yapacağı öğrenildi.
Dev maç için yapılan idmanlarda oyuncularına ligde kritik bir eşikten geçtiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir" diye konuştu.
"DAHA ÖNCE YAPMIŞTIK"
Abdullah Avcı, "Daha önce birçok maçta bunu sahaya yansıtmıştık. Galatasaray karşısında da sizden bunu bekliyorum" diyerek oyuncularını maça hazırladı.
Bordo-mavililerde cezalı Yusuf Sarı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve hazır olmayan Trondsen forma giyemeyecek.
FIRTINA RÖVANŞ İÇİN SAHADA
BU sezon oynadığı 5 derbi maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor sadece İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı iki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Fırtına, sahasında kaybettiği Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmişti. Trabzonspor ilk maçta yenildiği Galatasaray'ı da İstanbul'da devirerek bu alandaki şanssızlığını kırmak istiyor.
EKSTRA PRİM YOK
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Galatasaray maçında futbolculara ekstra prim vermeyecek. Daha önce zaman zaman bu maçlarda yüksek primler veren yönetimin, bu konuda standart bir uygulama yapacağı öğrenildi.