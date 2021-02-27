Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de birlikte çalıştığı eski yardımcısı Erol Bulut'un takımı Fenerbahçe'ye karşı özel önlem almayacak. Bundan önceki karşılaşmalarda olduğu gibi oyuncularına antrenmanlarda kendi oyun planına sadık kalmaları yönünde uyarılarda bulunan Avcı ve teknik ekip, "Kendi oyun planımızla oynayacağız, rakibe göre değil. Kendi disiplinimizle sahada olacağız" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe karşısında orta sahada oyun üstünlüğünü ele geçirerek rakibi kendi yarı sahasında tutmaya çalışacak olan bordo-mavililer, etkili hücum oyuncularıyla da sonuca ulaşmak istiyor.



NEGATİF MUTLULUK!

Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi Serkan Asan, Arda Akbulut ve Uğurcan Çakır'dan sonra karantina süreçleri biten Erce Kardeşler, Majid Hosseini ve Baker'in test sonuçları da negatif çıktı. Bu oyuncuların tamamı takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı stoper Vitor Hugo, yapılan ilk testte yetersiz bulgu olduğu gerekçesiyle ikinci bir teste daha tabi tutuldu ve negatif sonuç alındı. Böylece Trabzon'da pozitif olan isim kalmadı.



Bir süredir takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı ve Faruk Can Genç de antrenmana katıldı. Sakatlıkları geçen iki oyuncunun da geri gelmesiyle kadro derinliğine ulaşan Abdullah Avcı, bu olumlu gelişmeler sonucunda daha da moral buldu.



