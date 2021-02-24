Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı şifreleri: Sabır, akılcı oyun ve özgüven

Son 7 maçın 7'sini de kazanan Trabzonspor, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı ile sezonun en zorlu virajlarından birsini dönecek. Maçın hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde, Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti için motivasyon konuşması yaptı.

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı şifreleri: Sabır, akılcı oyun ve özgüven
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24 Şubat 2021 09:07
Süper Lig'de son haftaların en flaş takımı haline gelen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimiyle birlikte son 7 maçta 7 galibiyet aldı. Ligde bordo-mavili takımın başında çıktığı 17 maçta yalnızca 1 yenilgi alan Avcı, takımını şampiyonluk potasına soktu ve sezon sonunda ipi göğüsleyeceği söylenen takımlar arasına girdi. Ligde son olarak Başakşehir deplasmanında 1-0 kazanan Trabzonspor, puanını 48'e yükseltti ve 4. sıraya oturdu. Bu hafta sonu zirve yarışında önemli bir viraj bordo-mavilileri bekliyor.

"SABIR, AKILCI OYUN VE ÖZGÜVEN"

Son haftalarda oyunuyla eleştirilen Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu maç öncesi yapılan ilk antrenmanda oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Avcı yaptığı konuşmada, "Sabır, akılcı oyun ve özgüven ile sonuca gideceğiz. Her maç nasıl daha iyiye gittiğinizi hayranlıkla izliyorum" dedi.

REKABET ÜST DÜZEYDE

Trabzonspor'da takımın iyi gidişatı sonrası oyuncular arasında adeta forma savaşı yaşanıyor. Hasta, sakat ve cezalı oyuncuların olduğu Başakşehir maçında formayı kapan isimler Fenerbahçe maçında da yine formalarını korumaya çalışıyor.

TRABZONSPOR'UN SİGORTASI SAVUNMA

Bordo-mavili takımın savunma ikilisi Vitor Hugo ile Edgar IE yakaladıkları uyumla adeta göz dolduruyor. İki oyuncu uzun zaman sonra Trabzonspor'un stoper tandeminin vazgeçilmezleri oldu ve kaleyi de gole kapatmayı başardılar.

 



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