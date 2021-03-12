Abdullah Avcı'dan Ekuban'a uyarı; "Kendine gel"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan golcü futbolcu Ekuban'a uyarı geldi.

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Abdullah Avcı'dan Ekuban'a uyarı; 'Kendine gel'
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12 Mart 2021 10:40
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, form düşüklüğü yaşayan Caleb Ekuban'a sert çıktı.

Oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcının, "Acilen toparlan ve kendine gel" dediği belirtildi.

Bu sezon 6 kez ağları havalandıran ancak 8 maçtır gol atamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen hala takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.



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