Abdullah Avcı'dan Ekuban'a uyarı; 'Kendine gel'

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, form düşüklüğü yaşayan Caleb Ekuban'a sert çıktı.



Oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcının, "Acilen toparlan ve kendine gel" dediği belirtildi.



Bu sezon 6 kez ağları havalandıran ancak 8 maçtır gol atamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen hala takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.



