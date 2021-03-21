Abdullah Avcı'dan down sendromlu ve otizmli çocuklara ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan down sendromlu ve otizmli çocuklara ziyaret
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21 Mart 2021 14:54
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Avcı ziyarette, okuldaki down sendromlu ve otizmli çocuklara Trabzonspor forması hediye etti.

Down sendromlu çocukların kendisine özel hazırladıkları hediyeleri de kabul eden Avcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.



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