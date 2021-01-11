Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelişime ve yükselişe devam eden Trabzonspor'da istatistikler dikkat çekiyor. Futbolun rakamlarına önem veren bir isim olan Abdullah Avcı, 9 maçta 6 galibiyet alırken, birçok verinin artmasından da memnuniyet duyuyor.



Topa sahip olan ve pas oyununu geliştirmeye çalışan bordo-mavililerde maç başına pas yüzdesi yüzde 82.5 seviyelerine çıktı. Maç başına başarı pas rakamı da 372'yi buldu. Bilhassa son Karagümrük ve Göztepe maçlarında bu durum gelişti. Savunmada da Abdullah Avcı ile 9 lig maçında sadece 5 gol yiyen Karadeniz ekibinde ikili mücadele kazanma yüzdesi yüzde 50'yi geçerek, yüzde 51.3'e, top kapma yüzde 56.3'e çıktı. Hava topu kazanmada da yüzde 53'lük bir başarı yakalandı. Topa sahip olma oranında yüzde 50'lik bir ortalama tutturan Trabzonspor, şimdi hücumu yükseltmeye çabalayacak. Maç başına 8 şut ve 4 isabetli şutu olan Trabzonspor'un yine maç başına gol atma ortalaması 1.1 olarak belirlendi. Bu ortalamanın en az 1.8 ile 2.0 arasına çıkması gerekiyor. Abdullah Avcı ve teknik heyetin tek beğenmediği rakam galibiyet yüzdesi oldu. Yüzde 41'lik galibiyet yüzdesinin kısa vadede yüzde 50'yi geçmesi hedefleniyor.



