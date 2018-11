Abdullah Avcı'dan anlamlı ziyaret

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci ile birlikte, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri çerçevesinde Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde lösemili çocuklarla bir araya geldi.Abdullah Avcı ve İrfan Can Kahveci, ziyarette sohbet ettikleri çocuklara, isimlerinin yazılı olduğu takım formalarını hediye etti.Çocuklarla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını belirten Abdullah Avcı, "Hayat sadece futboldan ibaret değil. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerli olduklarını hissettirmeli, her zaman onların yanında olmalıyız. Bu ve benzeri sosyal sorumluluk projelerinde yer almak benim için çok kıymetli. Bugün bir nebze olsun tebessüm etmelerine sebep olduysak ne mutlu bize. Umarım en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.İrfan Can Kahveci ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kardeşlerimizin motivasyonlarını yüksek tutmaları gerekiyor. Bu noktada biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." açıklamasırda buludu.