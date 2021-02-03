Abdullah Avcı, Yunus Mallı'yı böyle ikna etti

Trabzonspor, transferin son gününde Yunus Mallı'yı kadrosuna katarken, flaş hamlenin perde arkası da ortaya çıktı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bizzat Yunus'la görüşerek, milli yıldızı Trabzonspor'a gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Yunus Mallı'yı böyle ikna etti
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03 Şubat 2021 09:24
Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki problemleri takım içi formüllerle büyük oranda çözdü. Ancak hücumda fazla yapabileceği bir şey yoktu.

Avcı, liste başındaki Yunus Mallı ile de defalarca bizzat görüştü. Onu "Senin bize, bizim sana ihtiyacımız var. Bu birliktelikten hepimiz kârlı çıkacağız. Senin oynaman lazım, orada yedek kalman sana bir şey kazandırmayacak" sözleriyle ikna etti.

EURO 2020 FAKTÖRÜ

Yunus Mallı, EURO 2020 kadrosunda olmayı çok istiyor. Almanya'da istediği süreyi alamadığı için Şenol Güneş'in dikkatini çekemiyordu.

Tecrübeli isim şimdi Güneş'in gözü önünde top koşturacak ve adını EURO 2020 kadrosuna yazdırmak için çok daha büyük bir hırsla oynayacak.

VATANINA HOŞ GELDİN

Yunus Mallı ne kadar doğru bir tercih yaptığını Trabzon'a gelince daha da çok anladı. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, takım arkadaşları tarafından "Vatanına hoş geldin" sözleriyle karşılandı. 



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