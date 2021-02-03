Abdullah Avcı, Yunus Mallı'yı böyle ikna etti

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki problemleri takım içi formüllerle büyük oranda çözdü. Ancak hücumda fazla yapabileceği bir şey yoktu.



Avcı, liste başındaki Yunus Mallı ile de defalarca bizzat görüştü. Onu "Senin bize, bizim sana ihtiyacımız var. Bu birliktelikten hepimiz kârlı çıkacağız. Senin oynaman lazım, orada yedek kalman sana bir şey kazandırmayacak" sözleriyle ikna etti.



EURO 2020 FAKTÖRÜ



Yunus Mallı, EURO 2020 kadrosunda olmayı çok istiyor. Almanya'da istediği süreyi alamadığı için Şenol Güneş'in dikkatini çekemiyordu.



Tecrübeli isim şimdi Güneş'in gözü önünde top koşturacak ve adını EURO 2020 kadrosuna yazdırmak için çok daha büyük bir hırsla oynayacak.



VATANINA HOŞ GELDİN



Yunus Mallı ne kadar doğru bir tercih yaptığını Trabzon'a gelince daha da çok anladı. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, takım arkadaşları tarafından "Vatanına hoş geldin" sözleriyle karşılandı.



