Abdullah Avcı'yı zorlayan tercih!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanan maçta sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle stoperde Hüseyin Türkmen ve Stefano Denswil'e forma vermişti. Bordo-Mavililier'de iki stoper Ahmetcan Kaplan ve Vitor Hugo sakatlıklarını tamamen atlattı ve Gaziantep FK mücadelesi öncesi hazır duruma geldi. İki oyuncu da forma beklerken Abdullah Avcı'nın stoper hattını hangi isimlerden kuracağı halen merak konusu.



GERİ SAYIM BAŞLADI



Kariyerinde Trabzonspor ile sadece Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk Süper Lig şampiyonluğu için geri sayıma geçti.



