Abdullah Avcı'yı gören şaştı kaldı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzon sokaklarında görüntülendi.

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Abdullah Avcı'yı gören şaştı kaldı!
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26 Mart 2022 15:31
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman sonrası soluğu Kahramanmaraş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde aldı.

Yaya olarak caddede gezen Abdullah Avcı'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir anda Avcı'nın etrafını saran Trabzonlular, deneyimli teknik adamla fotoğraf çekilmek için adeta sıraya girdiler.

Karadeniz gazetesinde yer alan haberde, Abdullah Avcı'ya burada seslenen taraftarlar "Hocam tebrik ederim, bizi uzun zaman sonra mutu ettin" derken bir diğer taraftar ise "Hocam buraya sizin heykeliniz dikilecek, uzun yıllar Türk futbolu sizi konuşacak." dedi.

Avcı tüm taraftarların fotoğraf isteklerini kırmadı.

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