Abdullah Avcı: 'Yeni bir hikaye yazacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hazırlık maçında Hull City ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "22 maçın genel bir analizini yaptık. Bütün konu başlıklarından olumlu, olumsuz yanlarımızı masaya yatırdık. Buraya gelirken de pratikte sahada çalışmalar yaptık. Akan oyunda baskıyı ve duran oyunda baskıyı nasıl yapacağımıza çalıştık. Şampiyonluğa oynayan takımların dünyanın her yerinde yüzde 65 topa sahip olması lazım ve bunun yüzde 35'lik bölümünde de şiddetli baskıda oluşması lazım ki tekrar topu alıp oynayabilsin. Eksiklerimizi daha iyi hale getirmek için bu iki hazırlık maçını en iyi şekilde geçirip, oynayacağımız resmi maçlarla yeni bir ivme yakalamak istiyoruz." dedi.



Sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili konuşan Avcı, "Lahtimi'nin bir pasaport sorunu vardı. Bugün halloldu ve kampa katılacak. Djaniny ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı vardı. Sağlık ekibi Bartra'nın durumunu takip ediyor. Büyük bir ihtimalle kampın sonunda Trabzon'a gelecek." ifadelerini kullandı.



Yeni bir hikaye yazmak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Oyunun büyük bölümünden mutluyum ancak yeterli değil. Hep 1 fazlasını isteyeceğiz. Yeni bir hikaye yazmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Abdülkadir Ömür ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "Abdülkadir'in asıl yeri 8-10. Bunu son derece doğru oynayan, özel bir oyuncu. Onu artık mecbur kalmadıkça kenarda değil, içeride kullanacağız." dedi.





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