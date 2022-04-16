Abdullah Avcı'ya üst düzey destek!

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. Haftasında evinde Karagümrükspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanınca Abdullah Avcı eleştirilerin odağı oldu.
Haber61'de yer alan habere göre, karşılaşma sonrası eleştiriler alan teknik direktör Abdullah Avcı'ya önemli bir destek geldi.
Trabzonspor asbaşkanı Ertuğrul Doğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Seninle şampiyonluklar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
Haber61'de yer alan habere göre, karşılaşma sonrası eleştiriler alan teknik direktör Abdullah Avcı'ya önemli bir destek geldi.
Trabzonspor asbaşkanı Ertuğrul Doğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Seninle şampiyonluklar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.