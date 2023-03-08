Abdullah Avcı'ya çiçekli karşılama

Trabzonspor'daki görevini bırakan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon'da çiçeklerle karşılandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'ya çiçekli karşılama
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08 Mart 2023 12:31
Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden Abdullah Avcı'yı Trabzon'da taraftarlar, çiçekle karşıladı.

İstanbul'da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün görevi bıraktığını duyuran Abdullah Avcı, uçakla Trabzon'a geldi.

Taraftar gruplarının temsilcileri, Avcı'yı havalimanında çiçekle karşıladı.

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Avcı, Adana Demirspor ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak bordo-mavili takıma bugün veda edecek. Eşyalarını toparlayacak olan Avcı, daha sonra kentten ayrılacak. 

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