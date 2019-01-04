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Abdullah Avcı: "Visca için teklif yok"

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferle ilgili mesajlar verdi.

Kaynak: Sporx.com
Abdullah Avcı: 'Visca için teklif yok'
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04 Ocak 2019 19:46
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Edin Visca için Fenerbahçe'den bir teklif almadıklarını belirten Avcı, "Fenerbahçe'den Edin Visca için gelen bir teklif yok, daha önceki yıllarda olmuştu. Şu anda olacağını da sanmıyorum. Bizim altyapıdan yetişmiş gibi düşündüğümüz bir oyuncu. Teklif gelirse, otururuz, değerlendiririz tabii ki" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM HOCASI ARDA'YI SORUYOR"

2. yarıda daha farklı bir Arda Turan beklediklerini de kaydeden teknik adam, "Herkes tatildeyken, ben de tatildeyken, Arda Turan hocalarımızla inanılmaz özverili çalışıyor. 2. yarı itibariyle çok farklı bir şekilde oyuna dönecek bir Arda'ya ihtiyacımız var. Milli takım hocası da onu soruyor" dedi.

Abdullah Avcı ayrıca, bu sezon şampiyon olma yolunda iddialarının büyük olduğunu söyledi.

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