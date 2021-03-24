Abdullah Avcı, Visca için bizzat devrede

Abdullah Avcı teknik direktörlük görevine geldikten sonra ara transferde nokta atışı takviyeler yapan Trabzonspor, yaz döneminde de benzer bir politika izleyecek. Fırtına, garanti isimler üzerinden ilerleyecek. Her iki kanadı da güçlendirmeye hazırlanan Karadeniz ekibinin yurt içindeki ilk hedefi: Edin Visca. 2 senedir gündemde olan Boşnak yıldız bu kez Trabzonsporlu olmaya yakın. Çünkü Visca, kesin olarak Başakşehir'den ayrılma kararı verdi. Turuncu-Lacivertli yönetim de takımın ligde kalmasına yardımcı olduktan sonra sezon bitiminde Visca'ya kolaylık göstereceğini iletti.10 senedir Başakşehir forması giyen Visca, artık İstanbul ekibinde misyonunu tamamladığını düşünürken; kariyerine büyük takımlardan birinde devam etmeyi planlıyor. Trabzonspor'un bu transferde rakiplerine göre en büyük avantajı ise Abdullah Avcı. Visca'yı Türkiye'ye getiren isim olan ve yıllarca hocalığını yapan Avcı, eski öğrencisini ikna konusunda bizzat devreye girecek.Trabzonspor Yönetimi, transferle ilgili şimdiden nabız yoklamaya başlarken, erken davranıp işi garantiye almayı planlıyor. Abdullah hoca, yakından tanıdığı Visca'yı yeni sezonda kadrosunda görmeyi çok isterken, Bordo-Mavili kulübün kurmayları da bu transferde tüm kozları oynayacak. Avcı'nın da gerekirse bonservis kolaylığı için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşmesi bekleniyor.