Süper Lig'de 22. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.Beşiktaş'ın golünü 29. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Trabzonspor'un golleri 43. dakikada Francisco Montero (K.K) ve 63. dakikda Vitor Hugo'dan geldi. Siyah-beyazlılarda 64'te Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Doryukhan Toköz, 77. dakikada kırmızı kart gördü.Trabzonspor son 6 haftada 5. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükseltti ve zirve yarışına bir adım daha yaklaştı. Ligde 9 hafta sonra kaybeden Beşiktaş 44 puanda kalırkeni, liderlik koltuğunu da Fenerbahçe'ye kaptırmış oldu.Süper Lig'de çarşamba günü Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor perşembe günü Denizlispor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasına göre bu karşılaşmaya 2 farklı isimle çıktı.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Welinton ile Fabrice N'Sakala'yı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatırken, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.Siyah-beyazlı ekipte Güven Yalçın ile Ajdin Hasic, 3 maç sonra kadroda yer aldı.Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılan Güven, yeni tip koronavirüs karantina süreci nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarının kadrosunda da yer bulamamıştı.Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic de Güven Yalçın gibi 3 maç sonra kadroya dahil edildi.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yedek soyundu.Beşiktaş'ın transferi için Eskişehirspor ile anlaşmaya vardığı Bilal Ceylan da takım otobüsüyle Vodafone Park'a geldi.Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, taraftarların imzaladığı formayla Trabzonspor maçına çıktı.Hafta içi TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında kadroyu bozmadı.Bordo-mavili ekip, Medipol Başakşehir karşısındaki ilk 11'le sahaya çıktı.Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı sahada yer aldı.Geçen sezonun başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, 24 Ocak 2020'de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas da kadroda yer aldı.Bakasetas, Beşiktaş karşısında yedek soyundu.Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can Genç ile Afobe yedekler arasında bulundu.Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez için saygı duruşunda bulunuldu.Trabzonspor, maça şansız bir şekilde başladı. Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, ilk dakikada sakatlandı. Maçın henüz ilk saniyelerinde yerde kalan Abdulkadir, daha sonra sahayı terk etti.Maçta 3 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor'da Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.Beşiktaş için de karşılaşmanın ilk yarısında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Maçın 12. dakikasında Rıdvan Yılmaz sekerek kenara geldi, sağlık ekibi Rıdvan'ın devam edemeyeceğini işaret etti. Oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz yerini Fabrice N'Sakala'ya bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısında hem Beşiktaş hem de Trabzonspor önemli gol pozisyonları yakaladı. Beşiktaş'ta Cyle Larin, Trabzonspor da ise Lewis Baker net fırsatlarda kalecilere takıldı. Yüksek tempolu ve bol pozisyonlu maçta ilk gol Beşiktaş'tan geldi. Karşılaşamanın 28. dakikasında sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.Beşiktaş golden sonra farkı ikiye çıkarma şanslarınuı değerlendiremezken, Trabzonspor ise beraberliğe çok yaklaştı. Karşılaşmada dakikalar 43'ü gösterdiğinde bordo-mavililer skoru 1-1 yaptı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme kaleye vurdu, önce Vida ardından Montero'ya çarpan top ağlara gitti. Bu golle soyunma odasına eşitlikle gidildi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş ve Trabzonspor, gol bulabilmek adına zaman zaman riskler alarak rakip kaleye yüklendi. Evinde oynayan Beşiktaş, fırsatları değerlendiremezken, Trabzonspor 63. dakikada deplasmanda 2-1 öçne geçti. Trabzonspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi.Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladığı maçta geriye düşmesinin ardından tüm riskleri alarak Uğurcan Çakır'ın korudupu kalede gol aradı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretmesine rağmen sonuna ulaşamadı. Beşiktaş, 77. dakikada Dorukhan Toköz'ün kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Evinde 2-1 geriye düştüğü maçta eksik kalan Beşiktaş, beraberlik golünü bulamayınca, Trabzonspor 3 puana ulaştı. Beşiktaş 9 hafta sonra kaybederken, Trabzonspor son 6 haftada 5 galibiyetini alarak zirve mücadelesine bir adım daha yaklaştı.8. dakikada De Souza'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Uğurcan Çakır'ın kontrol etmekte zorlandığı meşin yuvarlak kornere çıktı.17. dakikada kendi yarı sahasında sol çizginin hemen yanında Montero'dan sıyrılarak Beşiktaş ceza sahasına yönelen Djaniny'nin şık pasında topla buluşan Baker, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Baker'ın vuruşunda, Ersin Destanoğlu topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.23. dakikada Rosier'in pasında Ghezzal, ceza sahası dışında meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Larin'in kafayla kaleye doğru yönlendirdiği topa, kaleci Uğurcan Çakır son anda müdahale etti.29. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Aboubakar ceza sahası içinde kafayla vurdu, kaleci Uğurcan Çakır'ın çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-036. dakikada Rosier sağ taraftan topu yerden ortaladı. Arka direkteki Larin, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üstünde topun ağlarla buluşmasını engelledi.42. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu önledi.44. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak önce Vida'ya sonra da Montero'ya çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-153. dakikada Vida'nın orta sahadaki hatası sonrasında topu kapan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza yayının önüne kadar sürerek şutunu çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu topu önledi.59. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği topa arka bölümdeki Larin, kafayla vurdu. Kaleye paralel giden topu ters direk dibindeki Hutchinson kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.63. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Nwakaeme, son çizgi üzerinde rakiplerinden sıyrılarak topu içeri çevirdi. Vitor Hugo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-269. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou'nun yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.71. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rosier'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.88. dakikada Rosier'in sağdan ortasında De Souza'nın kafayla vurduğu top arkaya sekti. Bu bölümdeki Aboubakar, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.Vodafone ParkHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluErsin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 14 N'Sakala), De Souza, Hutchinson (Dk. 76 Ljajic), Ghezzal (Dk. 64 N'Koudou), Mensah (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Larin, AboubakarUğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 62 Bakasetas), Abdulkadir Parmak (Dk. 4 Baker), Flavio, Nwakaeme (Dk. 86 Hosseini), Ekuban, Djaniny (Dk. 86 Yusuf Sarı)Dk. 29 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 44 Montero (Kendi kalesine), Dk. 63 Vitor Hugo (Trabzonspor)Dk. 77 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)Dk. 38 Rosier, Dk. 90 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 40 Ekuban, Dk. 45+2 Edgar Ie, Dk. 90 Baker (Trabzonspor)