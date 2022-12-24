Abdullah Avcı ve Jesus'un maç önü sohbeti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç öncesi kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com
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Abdullah Avcı ve Jesus'un maç önü sohbeti!
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24 Aralık 2022 19:13
Süper Lig'de dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken maç öncesi dikkat çeken bir an yaşandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşma öncesi kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.

İki teknik adam, sohbet sonrası birbirlerine başarı diledi.



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