Abdullah Avcı ve Jesus'un maç önü sohbeti!

Süper Lig'de dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken maç öncesi dikkat çeken bir an yaşandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşma öncesi kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.
İki teknik adam, sohbet sonrası birbirlerine başarı diledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşma öncesi kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.
İki teknik adam, sohbet sonrası birbirlerine başarı diledi.
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