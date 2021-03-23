Abdullah Avcı: 'Üsttekiler puan kaybedecek'

Trabzonspor, Ankaragücü galibiyeti sonrası 5. Alanya ile farkı 6'ya çıkartırken ilk 3 sırayla arasındaki makası az da olsa kapattı. Milli aranın ardından Sivas deplasmanına gidecek olan Trabzonspor'da Teknik direktör Abdullah Avcı'nın üst sıralarda yaşanan ve kalan 10 haftada yaşanabilecek olası kayıplara dikkat çekerek fırsatları iyi değerlendirme noktasında öğrencileriyle bir toplantı yaptığı ve zirvenin yeniden şekillenebileceğini vurguladığı kaydedildi.Avcı'nın öğrencilerine, "Üstümüzdekiler kalan haftalarda puan kaybedecektir. Trabzonspor'un hedefi her zaman üst sıralar. Daha da yukarılara çıkabiliriz" dediği öğrenildi. Bu arada Fırtına, 30 maçlık performansa göre geçen sezonun 6 puan gerisinde kaldı.Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan Trabzon, Ekuban'ın gol attığı maçlarda yenilmeyerek 19 puan elde etti... Fırtına, Ganalı yıldızın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.