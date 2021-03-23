Abdullah Avcı: "Üsttekiler puan kaybedecek"

Abdullah Avcı'nın üst sıralarda yaşanan ve kalan 10 haftada yaşanabilecek olası kayıplara dikkat çektiği belirlendi.

Haber; Sabah
Abone Ol
Abdullah Avcı: 'Üsttekiler puan kaybedecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2021 10:39
Trabzonspor, Ankaragücü galibiyeti sonrası 5. Alanya ile farkı 6'ya çıkartırken ilk 3 sırayla arasındaki makası az da olsa kapattı. Milli aranın ardından Sivas deplasmanına gidecek olan Trabzonspor'da Teknik direktör Abdullah Avcı'nın üst sıralarda yaşanan ve kalan 10 haftada yaşanabilecek olası kayıplara dikkat çekerek fırsatları iyi değerlendirme noktasında öğrencileriyle bir toplantı yaptığı ve zirvenin yeniden şekillenebileceğini vurguladığı kaydedildi.

Avcı'nın öğrencilerine, "Üstümüzdekiler kalan haftalarda puan kaybedecektir. Trabzonspor'un hedefi her zaman üst sıralar. Daha da yukarılara çıkabiliriz" dediği öğrenildi. Bu arada Fırtına, 30 maçlık performansa göre geçen sezonun 6 puan gerisinde kaldı.

CALEB EKUBAN'DAN 19 PUANLIK KATKI

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan Trabzon, Ekuban'ın gol attığı maçlarda yenilmeyerek 19 puan elde etti... Fırtına, Ganalı yıldızın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.