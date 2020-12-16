Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesi öğrencilerini uyardı.



Deneyimli çalıştırıcı "Unutmayın bu bir final maçı sayılır. Kazanırsak yola devam ederiz, kaybedersek eleniriz ve biter. Bu yüzden tam konsantrasyon istiyorum. Bu bilinçle sahada olun" diye konuştu.



Abdullah Avcı şunları söyledi: "Ligde beklentilerin uzağındayız ama toparlanacağız. Yeni bir maratona başlıyoruz. Trabzonspor kupalar kazanmaya alışkın bir kulüp. Biz de bunu devam ettirmek istiyoruz."









