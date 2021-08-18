Abdullah Avcı, Umut Meraş'ı veto etti

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı veto etti.

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Umut Meraş'ı veto etti
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18 Ağustos 2021 13:55
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli futbolcu Umut Meraş'ın transferini veto etti.

61 saat sitesinde yer alan habere göre; bordo-mavili takımın transfer sezonunun açıldığı günden itibaren ilgilendiği Umut Meraş transferinin bu sefer Abdullah Avcı'ya takıldığı öğrenildi.

Daha önce oyuncunun kulübü Le Havre ile 1,4 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşamaya varan bordo-mavililer oyuncunun maaş talebi karşısında geri adım atmıştı.

Avcı veto etti

Daha sonra Trabzonspor'a geri dönüş yapan Meraş cephesi bu sefer Abdullah Avcı'nın vetosuyla karşılaştı.

Yönetim Kurulu'nun Umut Meraş talebini Abdullah Avcı'nın geri çevirdiği gelen bilgiler arasında… Öte yandan Trabzonspor'un transfer planlamasında sol bek mevkisinin en son sırada olduğu ifade ediliyor. 


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