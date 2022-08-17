Abdullah Avcı: 'Turu geçeceğiz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Deneyimli teknik adam, "Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım. Oyundan memnunuz. İkinci yarıda oyunun tamamında planladığımız dominant oyunu gösterdik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik." diye konuştu.



Açıklamalarına devam eden Avcı, "Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.



Başarılı teknik adam son olarak, "Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Basın toplantısında da konuşan Abdullah Avcı, "Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Skor olarak değil ama oyun olarak çok mutluyuz. Ben bu oyuna oyuncu üzerinden bakmadım, organizasyon üzerinden baktım. Bugün Dorukhan'ın oynamama sebeplerinden birisi hastalığı birisi de Siopis'in tek olarak orada daha iyi performans vermesi." değerlendirmesini yaptı.



Trabzonspor'un ilk yarıda daha etkisiz bir görüntü sergileyip sergilemediği sorusuna yanıt veren 59 yaşındaki teknik adam, "İlk yarıda kayıp bir Trabzonspor olduğuna katılmıyorum. İkinci yarıda daha dominant bir Trabzonspor vardı. İlk yarıdaki oyunu tarif ederken şunu söylemek lazım; gole kadar oyunu kontrol ettik. İkinci yarıda Bartra ve Bardhi gibi teknik oyuncuların oyuna girmesiyle rakibimizi itebildik" şeklinde konuştu.



Abdullah Avcı, basın toplantısını, "Trabzonspor her şeyi çalışıyor. Savunmayı da çalışıyor hücumu da çalışıyor. Maçtan önce hakemin analizini yaptırmıştım. Çok iyi bir hakem. Oyuncuların hep ayakta kalması lazım. İlk golü ayağımızdaki topu verdiğimiz için yediğimizi düşünüyorum ancak bunlar futbolda var." sözleriyle noktaladı.





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