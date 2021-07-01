Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesini ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesine ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesini ziyaret etti
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01 Temmuz 2021 16:05
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avcı'nın ziyarette yeniden TSYD Trabzon Şubesinin başkanlığına seçilen Kılıç ve yeni yönetimine başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade eden Kılıç'ın, Avcı'ya kendisinin müsabakada çekilmiş fotoğrafını hediye ederken, Avcı da günün anısına TSYD'ye Trabzonspor forması hediye ettiği kaydedildi.


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