Abdullah Avcı, transfer istediği 3 bölgeyi açıkladı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları Süper Lig'in ilk devre son hafta maçından sonra transfer açıklaması yaptı.



Ligin ilk devresini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "İlk yarı bitti ama lig devam edecek. Gedliğimiz günden beri 13 ayda her anlamda yukarı doğru gittik. Kırılan rekorlar, rakipler puan farkı... Bunlar önemli. 1 puan kazandık, yine bir şey kazanmadık." dedi.



Mücadele ve rakip teknik adam olan eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile ilgili gelen soruya Avcı, "Emre Belözoğlu, Başakşehir'de artık hoca olarak bulunuyor. İyi bir oyun oldu. Oyun olarak bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir takımla oynadık. Savunmamızın merkezi ilk defa oynadı, Djaniny kenar oynamak zorunda kaldı. Skor alamadık ama oyuncularımı terdik ederim" ifadelerini kullandı.



TRANSFER İSTEDİĞİ 3 BÖLGEYİ AÇIKLADI



Abdullah Avcı, "Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar, bir tane bek. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar Ie sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. İyi bir takımız ama daha iyi oyunlar, skorlar olabilir. Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım." açıklamasını yaptı.



PENALTI SORUSUNA YANIT



Abdullah Avcı penaltı tartışmasıyla ilgili soru üzerine "Penaltı pozisyonu için konuşmayacağım. Pozisyona, hakeme takılırsam bütünü kaçırırım. Bu yüzden onunla ilgili yorum yapmayacağım." dedi.



TRONDSEN'İN SAKATLIĞI



Anders Trondsen'in sakatlığıyla ilgili de açıklama yapan Avcı "Kontrollerin ardından bellli olacak" şeklinde konuştu.





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