Abdullah Avcı, transfer için devrede!

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Trabzonspor, yıldız isimleri gündeminde tutmaya devam ediyor.
Bu kapsamda listeye dahil olan isimlerden biri de Andre Gomes'ti. Bordo-Mavili ekip, Portekizli yıldız oyuncu Andre Gomes ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Daha önce Barcelona, Valencia, Benfica ve Everton gibi büyük kulüplerde forma giyen Gomes'in bonservisinin elinde olması, Karadeniz temsilcii için önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Andre Gomes'in transferine sıcak bakıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla Abdullah Avcı'nın bizzat görüşme yapacağı ve transferin de buna göre şekilleneceği öğrenildi.
Bu kapsamda listeye dahil olan isimlerden biri de Andre Gomes'ti. Bordo-Mavili ekip, Portekizli yıldız oyuncu Andre Gomes ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Daha önce Barcelona, Valencia, Benfica ve Everton gibi büyük kulüplerde forma giyen Gomes'in bonservisinin elinde olması, Karadeniz temsilcii için önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Andre Gomes'in transferine sıcak bakıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla Abdullah Avcı'nın bizzat görüşme yapacağı ve transferin de buna göre şekilleneceği öğrenildi.