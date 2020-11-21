Abdullah Avcı, Trabzonspor'la siftah yapıyor

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Erzurumspor ile karşılaşacağı maçta bordo-mavililer ile ilk maçına çıkacak.

Haber; AA
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Abdullah Avcı, Trabzonspor'la siftah yapıyor
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21 Kasım 2020 14:59
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında 22 Kasım günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek. 

Ligde 5 haftadır galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı'nın sakatlığı bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.



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