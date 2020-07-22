Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu... Listesine 4 ismi dahil eden yönetim; Abdullah Avcı, Şota Arveladze, Robert Prosinecki ve Tayfun Korkut'la masaya oturma kararı aldı. Kayseri'yi çalıştıran Prosinecki ile bu hafta sonu bitecek olan liglerin ardından temasa geçilecek. Diğer üç adayla da önümüzdeki birkaç gün içinde görüşülecek.



ABDULLAH AVCI SICAK BAKIYOR

Bordo-mavililerin, sezonu tamamlayacağı Eddie Newton'la da devam etme ihtimali bulunuyor. Bunun için İngiliz antrenörün takıma etkisi gözlemlenecek. Öte yandan Başakşehir'deki başarılı performansının ardından Beşiktaş'ta görevinden ayrılmak zorunda kalan Abdullah Avcı'nın da bordo-mavili takımı çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, görüşmeleri önümüzdeki hafta yapacak.







