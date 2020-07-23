Abdullah Avcı, Trabzonspor'a çalışıyor!

Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Çimşir'le yolların ayrılması sonrası teknik adam arayışlarına başladı...



Nabız yoklanan isimlerden Abdullah Avcı 'nın ekibini Bodrum'da topladığı ve Trabzonspor'u çalışmaya başladığı öğrenildi.



En son Beşiktaş'ta görev yapan tecrübeli hocanın, bordo-mavili takımla ilgili tüm detayları ele aldığı, yönetimin teklifine cevap verirken, kadro isteklerini de sıralayacağı belirtildi.



ŞOTA ARVELADZE İHTİMALİ DÜŞÜK



Pahtakor ile geçtiğimiz sezon Özbekistan ligini şampiyonlukla tamamlayan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Şota'nın gelme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Özbek ekibinin, başarılı teknik adamı bırakmak istemediği ifade edildi. Yeni kontratı bulunan Şota'ya da herhangi bir teklifin de gitmediği gelen bilgiler arasında...



PROSINECKİ, AGRESİFLİĞİYLE BEĞENİLİYOR



Kayserispor'da önemli işlere imza atan Prosinecki ise iki sezondur Trabzonspor'un gündeminde. Yönetimin her zaman çalışmak istediği tecrübeli hocanın agresif yapısının takımla uyum sağlayacağı düşünülüyor.



