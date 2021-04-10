Abdullah Avcı: 'Trabzonspor kazanmak için oynar'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



İyi oynadıklarını ancak kazanamadıklarını söyleyen Avcı, "Son 3 haftadır böyle. Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön tarafta Nwakaeme, Ekuban ve Afobe'nin sakat olmasıyla birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık. Rakibe bir şut verdik, o da kırmızı karttan sonra. Skor tatmin etmiyor. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Skor alamadığımız için, oyuncular da oyunlarının karşılığını alamadıkları için üzgünler. Oyunun genel yapısından memnunum, oyuncular oyunun karşılığını alamadığı için üzgün. Bugün her şeyi denediler." dedi.



Yusuf Sarı'yı oyuna soktuktan sonra son dakikalarda kenara almasına ve Abdülkadir'in geri dönüşüne de değinen teknik adam, "Ben aslında çok oyuncu sokup çıkaran bir hoca değilim. 89. dakikada rakip önde olduğu için Yusuf'u ondan tercih ettik. Hem nasıl kazanırız, hem kaybetmeyelim. Geçen hafta Edgar, bu hafta Vitor cezalı duruma düştü. Sakatların dönmesiyle planlamaya bakacağız. Ömür sağlıklı gidiyor, çalışmaların bazı bölümlerine katılmaya başladı. Umarım bir şey yaşamazsak, ligin sonuna doğru, bu ayın sonuna doğru Ömür'ü aramızda görürüz." ifadelerini kullandı.



