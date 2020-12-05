Abdullah Avcı: 'Trabzonspor doğru yolda'

Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürerken teknik direktör Abdullah Avcı, doğru yolda olduklarını söyledi.



Oyuncuların antrenmanlarda çalışmalara verdikleri tepkilerden fazlasıyla memnun olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Şu ana kadar futbolcularımdan çok olumlu geri dönüşler aldım. Oyunumuzu her zaman daha ileriye taşımalıyız. Önümüzde uzun ve zorlu maratonun yanı sıra yoğun bir maç trafiği de var. Ancak biz takım olarak doğru yolda ilerliyoruz. Doğru işler yapıyoruz ve doğru geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.



TRONDSEN İDMANLARA BAŞLADI

24 Eylül'de ameliyat olan Trondsen'in rehabilitasyon süreci devam ediyor. Norveçli yıldız kuvvet, ve koordinasyon idmanına başladı.



İKİ ABDÜLKADİR SİVAS ÖNÜNDE SAHADA OLACAK

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle şu ana kadar idmanlara çıkmayan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak takıma döndü. İki yıldız da Sivasspor karşısında oynayacak.



