Abdullah Avcı, Trabzonspor'da rekor peşinde!

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı adeta tarih yazıyor. Tecrübeli çalıştırıcı kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.



Bordo-mavili takımın başına 10 Kasım 2020 tarihinde geçen Avcı, bugüne kadar 70 resmi maça çıktı. Başarılı antrenör, 70 resmi maçta 2.14'lük puan ortalaması tutturdu.



Özellikle bu sezon Karadeniz ekibinde en iyi dönemini geçiren 58 yaşındaki teknik direktör, 30 lig maçında 21 galibiyet 6 beraberlik 2 yenilgi aldı, 70 puan topladı. Bu sezon ligde Abdullah Avcı 2.38 maç başına puan ortalaması yakaladı. Türkiye Kupası'nda da yarı finalde olan bordo-mavili takım sezon genelinde 61 resmi maçta 39 galibiyet, 17 beraber ve 5 yenilgi aldı, maç başına 2.20'lik puan ortalaması elde etti.



10 Kasım 2020'den itibaren genel tabloya bakıldığında Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında 70 maçta 44 galibiyet 18 beraberlik ve 8 yenilgi gördü, 2.14'lük puan ortalaması buldu.



Abdullah Avcı, 2014-2019 arası 225 maça çıktığında Başakşehir'de 1.85'lik puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli isim kısa sürede Başakşehir dönemini geride bıraktı. Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna da ilerleyen Abdullah Avcı, tarihi bir dönemden geçiyor.



Rekor kıracak



Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla kariyerinin en iyi dönemini yaşarken, rekor kırmaya hazırlanıyor. 2016-17 sezonunda Başakşehir'de 34 maçta 73 puan toplayan ve o dönem ligi 2. sırada bitiren Avcı, bu sezon 30 maçta 70 puan topladığı Trabzonspor'da 4 puan daha alırsa kariyerinin en yüksek puanına ulaşmış olacak.





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