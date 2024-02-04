Abdullah Avcı: 'Trabzonspor buradan çıkar'

TRANSFER AÇIKLAMASI



Transfer hakkında konuşan Avcı, "Bu sene istediği sonuçları alamayan iki tane çok büyük camianın karşılaşması olacak. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Afrika Kupası devam ediyor. Oyuncularımız orada final oynayacak öyle gözüküyor. 11'de 7-8 tane oyuncumuzun olmadığı bir süreci yaşadık. Gelecek haftadan itibaren oyuncular dönecek. Gelecek transferler belki olabilir. Kazanarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Son olarak takımın geçirdiği kötü süreci değerlendiren Avcı, "Trabzonspor büyük kulüptür bu süreçlerden de her zaman en iyi şekilde çıkmıştır. Biz 1 haftada 3 maç kaybettik. 3 haftada değil. Bizde 2 hoca değişti onlarda 5-6 hafta değişti. Güzel oyunun olduğu ve karşılığını bizim aldığımız bir oyun olur." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Maç öncesi yaşadığı hastalık hakkında konuşan Avcı,dedi.