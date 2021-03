Abdullah Avcı: 'Trabzonspor beraberliğe sevinmez'

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Trabzonspor beraberliğe sevinmez" diyen Abdullah Avcı, "Trabzonspor büyük bir camia ve her maçı kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken de gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Duygumuz, coşkumuz olacak ama futbol artık sadece duyguların oyunu değildir. Trabzonspor çok büyük bir camiadır ve beraberliğe sevinemez" dedi.



GELECEK SEZONUN PLANLARINI YAPIYORUZ



Trabzonspor'da gelecek sezonun planlarını da yaptıklarını ifade eden Abdullah Avcı, "Takımıma inanıyorum, güveniyorum. 4 aydır birlikteyiz ve neler yapabileceklerini biliyorum. Gelecek sezon için de takım içerisinde rekabeti arttırabileceğimiz hamleler yapacağız. Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar, her zaman hedefe oynar. Biz de bu sezon hem kazanmak istiyoruz, hem de gelecek sezonun planlarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.